Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн

США поставят Украине новый пакет вооружения, который оценивается в 200 млн долларов. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Новый транш военной помощи включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

А ранее стало известно, что с начала конфликта Евросоюз отправил Украине порядка 224 тысяч артиллерийских снарядов и свыше двух тысяч ракет. Общая стоимость боеприпасов — 1,1 млрд евро.