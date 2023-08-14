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14 августа, 14:47

Блинкен объявил о передаче Киеву нового пакета вооружений на $200 млн

США поставят Украине новый пакет вооружения, который оценивается в 200 млн долларов. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Новый транш военной помощи включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

Стало известно, сколько танков Abrams Киев получит от США в сентябре

А ранее стало известно, что с начала конфликта Евросоюз отправил Украине порядка 224 тысяч артиллерийских снарядов и свыше двух тысяч ракет. Общая стоимость боеприпасов — 1,1 млрд евро.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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