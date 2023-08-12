Названо число ракет и снарядов, переданных Киеву Евросоюзом с начала конфликта

С начала конфликта Евросоюз отправил Украине порядка 224 тысяч артиллерийских снарядов и свыше двух тысяч ракет. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он заявил, что общая стоимость поставленных боеприпасов — 1,1 млрд евро. Также Стано обратил внимание на то, что ЕС далёк от достижения цели по поставке Украине миллиона боеприпасов к весне 2024 года. Всего с февраля 2022 года на поставки оружия Украине Евросоюзом и его членами было потрачено порядка 20 млрд евро.