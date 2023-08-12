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11 августа, 23:24

Названо число ракет и снарядов, переданных Киеву Евросоюзом с начала конфликта

Представитель ЕК Стано: С начала конфликта ЕС передал Киеву 223,8 тыс. снарядов

С начала конфликта Евросоюз отправил Украине порядка 224 тысяч артиллерийских снарядов и свыше двух тысяч ракет. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Страны-члены поставили примерно 223 800 артиллерийских боеприпасов и 2300 ракет всех типов", — приводит слова Стано агентство AFP.

Он заявил, что общая стоимость поставленных боеприпасов — 1,1 млрд евро. Также Стано обратил внимание на то, что ЕС далёк от достижения цели по поставке Украине миллиона боеприпасов к весне 2024 года. Всего с февраля 2022 года на поставки оружия Украине Евросоюзом и его членами было потрачено порядка 20 млрд евро.

В Белом доме объяснили выделение Киеву 24 миллиардов долларов

В Белом доме объяснили выделение Киеву 24 миллиардов долларов

Ранее депутат украинской Рады Ярослав Железняк раскрыл баснословную сумму, которую Киев получил от Запада с февраля 2022 года. По его словам, большую часть средств Киеву передали США, затем идут ЕС и МВФ.

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Twitter / Oleksii Reznikov

Анатолий Симоненко
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