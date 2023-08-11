В Белом доме объяснили выделение Киеву 24 миллиардов долларов

Американские власти допускают, что вооружённый конфликт на Украине затянется до следующего лета, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительных 24 миллиардах долларов для Киева.

"Мы считаем, что это надлежащий объём, который надо запрашивать. С учётом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчётливой возможности того, что боевые действия будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", — сказал Кирби на брифинге.