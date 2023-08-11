В Белом доме объяснили выделение Киеву 24 миллиардов долларов
Кирби: Белый дом допускает, что конфликт на Украине будет идти летом 2024 года
Американские власти допускают, что вооружённый конфликт на Украине затянется до следующего лета, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о дополнительных 24 миллиардах долларов для Киева.
"Мы считаем, что это надлежащий объём, который надо запрашивать. С учётом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчётливой возможности того, что боевые действия будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", — сказал Кирби на брифинге.
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Ранее стало известно, что Байден запросил у Конгресса более 24 миллиардов долларов для Украины. В эту сумму помимо военной также входят экономическая и гуманитарная помощь. Для сравнения: на борьбу со стихийными бедствиями в США американский лидер попросил вдвое меньше — 12 миллиардов долларов. Выделение столь крупной суммы Киеву вызвало недовольство у ряда американских политиков. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не по карману такие траты.
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