Раскрыта баснословная сумма, которую Киев получил от Запада с февраля 2022 года

С февраля прошлого года Киев получил от партнёров 60 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнёров достигла отметки $60 млрд в бюджет", — отметил он в телеграм-канале.

Депутат указал, что большую часть средств (свыше 20 миллиардов долларов) Украина получила от США. Евросоюз перечислил более 19 миллиардов долларов, а МВФ — почти шесть с половиной миллиардов долларов.