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6 августа, 08:43

Раскрыта баснословная сумма, которую Киев получил от Запада с февраля 2022 года

Депутат Рады Железняк: С начала конфликта Украина получила от партнёров $60 млрд

<p>Украинский президент Владимир Зеленский и западные партнёры Киева. Обложка © Getty Images / Pool / Paul Ellis </p>

Украинский президент Владимир Зеленский и западные партнёры Киева. Обложка © Getty Images / Pool / Paul Ellis

С февраля прошлого года Киев получил от партнёров 60 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнёров достигла отметки $60 млрд в бюджет", — отметил он в телеграм-канале.

Депутат указал, что большую часть средств (свыше 20 миллиардов долларов) Украина получила от США. Евросоюз перечислил более 19 миллиардов долларов, а МВФ — почти шесть с половиной миллиардов долларов.

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Ранее Лайф писал о том, что с начала 2023 года Украина получила в качестве финансовой помощи от стран Запада и международных финансовых организаций более 25 миллиардов долларов. За первую половину года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в бюджет страны, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Илья Суриков
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