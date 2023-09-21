Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 миллиарда долларов.

Как сообщает издание Punchbowl, спикер заявил журналистам, что Зеленский ответил на многие вопросы об украинском конфликте, но тот "не дал никаких обязательств о пакете помощи", который запрашивает Белый дом.