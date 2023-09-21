Маккарти после встречи с Зеленским отказался гарантировать пакет помощи Киеву на $24 млрд
Punchbow: Маккарти не дал обещаний Зеленскому насчёт нового пакета помощи
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 миллиарда долларов.
Как сообщает издание Punchbowl, спикер заявил журналистам, что Зеленский ответил на многие вопросы об украинском конфликте, но тот "не дал никаких обязательств о пакете помощи", который запрашивает Белый дом.
Напомним, ранее администрация президента США запросила у Конгресса дополнительно 24 миллиарда долларов на помощь Украине, из которых 13 миллиардов — на военные нужды. К слову, в общей сложности Соединённые Штаты потратили на Киев уже почти 111 миллиардов долларов.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin