Устроенная Владимиром Зеленским истерика на Генассамблее ООН свидетельствует о безвыходном положении, в котором сейчас оказался Киев. Он понимает, что становится неинтересен мировому сообществу, поэтому подобным образом пытается привлечь внимание к своей персоне. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Теперь и представителям так называемых цивилизованных стран становится видна "цивилизованность" их ближайшего друга, наплевавшего и на дипломатические нормы, и просто на элементарные правила поведения в обществе. Его истерика от того безвыходного положения, в котором оказался киевский режим. На фронте провал за провалом, а тут ещё и те, кто клялся в вечной дружбе, задумываются, стоит ли и дальше спонсировать заведомо убыточный проект", — сказал парламентарий.

В то же время, отметил Хамитов, "на так любимом Зеленским Западе с большим интересом смотрят в сторону России, понимая, что уже скоро с нашей страной придётся налаживать контакты".

Отторжение Зеленского, по мнению парламентария, свидетельствует о постепенном, но успешном достижении целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Пока Киев бездарно растрачивает западные ресурсы, Москва сумела в условиях жесточайшего давления не только восстановить экономику, но и добиться успехов в проведении специальной военной операции. Сегодня, как подчеркнул собеседник Лайфа, "перевес сил явно не в пользу Зеленского". И, по всей видимости, истерики и скандалы остаются его единственным способом, которым пока ещё можно привлечь внимание к собственной персоне.