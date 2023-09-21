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21 сентября, 13:03

В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

Украинское ТВ показало видео, на котором Зеленский слушает сам себя на ГА ООН

<p>Украинское ТВ показало видео, на котором Зеленский слушает сам себя, сидя в зале на ГА ООН. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/stranaua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Украинское ТВ показало видео, на котором Зеленский слушает сам себя, сидя в зале на ГА ООН. Обложка © Telegram / "Политика страны"

На украинском телевидении показали запись выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, на которой он слушает сам себя, сидя в зале. Видео с фрагментом эфира опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Украинское телевидение показало смонтированный ролик, на котором Зеленский слушает сам себя на Генассамблее ООН. Видео © Telegram / "Политика страны"

Некоторые СМИ предполагают, что видео смонтировали так, чтобы показать полный зал во время речи Зеленского. Однако в процессе монтажа кто-то не заметил на одном из кадров его самого в зале. Причём в официальной трансляции ООН такого ляпа не было.

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Напомним, Владимир Зеленский выступил в ООН и выдвинул два требования для завершения конфликта на Украине. Он потребовал от РФ вывести войска с территории "в пределах Украины 1991 года" и заявил о необходимости вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Илья Суриков
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