В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

На украинском телевидении показали запись выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, на которой он слушает сам себя, сидя в зале. Видео с фрагментом эфира опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Украинское телевидение показало смонтированный ролик, на котором Зеленский слушает сам себя на Генассамблее ООН. Видео © Telegram / "Политика страны"

Некоторые СМИ предполагают, что видео смонтировали так, чтобы показать полный зал во время речи Зеленского. Однако в процессе монтажа кто-то не заметил на одном из кадров его самого в зале. Причём в официальной трансляции ООН такого ляпа не было.