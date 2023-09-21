В украинском телеэфире Зеленский слушал сам себя на ГА ООН
Украинское ТВ показало видео, на котором Зеленский слушает сам себя на ГА ООН
Украинское ТВ показало видео, на котором Зеленский слушает сам себя, сидя в зале на ГА ООН. Обложка © Telegram / "Политика страны"
На украинском телевидении показали запись выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, на которой он слушает сам себя, сидя в зале. Видео с фрагментом эфира опубликовал телеграм-канал "Политика страны".
Украинское телевидение показало смонтированный ролик, на котором Зеленский слушает сам себя на Генассамблее ООН. Видео © Telegram / "Политика страны"
Некоторые СМИ предполагают, что видео смонтировали так, чтобы показать полный зал во время речи Зеленского. Однако в процессе монтажа кто-то не заметил на одном из кадров его самого в зале. Причём в официальной трансляции ООН такого ляпа не было.
Напомним, Владимир Зеленский выступил в ООН и выдвинул два требования для завершения конфликта на Украине. Он потребовал от РФ вывести войска с территории "в пределах Украины 1991 года" и заявил о необходимости вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.