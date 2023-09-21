"Как раньше теперь не будет": В США предупредили Зеленского о новой реальности
RS: Зеленский на фоне провала ВСУ столкнулся с другой политической реальностью
Положение Владимира Зеленского на международной арене резко ухудшилось на фоне провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет обозреватель Блез Мэлли в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).
"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была раньше, в прошлом году", — говорится в публикации.
По словам Мэлли, из-за провала ВСУ в Белом доме повысилась интенсивность борьбы между сторонниками и противниками военной помощи Киеву, а консерваторы в американском конгрессе уже угрожают остановить работу правительства из-за проблем с госбюджетом. Как подчеркнул журналист, прогресса в этих спорах пока нет и не предвидится, поэтому доппомощь для украинцев "теперь висит на волоске".
Ранее Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. А ранее стало известно, что у Украины к октябрю могут иссякнуть запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp. Тем временем в США заявили, что никакое западное оружие не поможет Украине победить.
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