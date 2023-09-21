"Как раньше теперь не будет": В США предупредили Зеленского о новой реальности

Положение Владимира Зеленского на международной арене резко ухудшилось на фоне провала контрнаступления ВСУ. Об этом пишет обозреватель Блез Мэлли в статье для американского издания Responsible Statecraft (RS).

"Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была раньше, в прошлом году", — говорится в публикации.

По словам Мэлли, из-за провала ВСУ в Белом доме повысилась интенсивность борьбы между сторонниками и противниками военной помощи Киеву, а консерваторы в американском конгрессе уже угрожают остановить работу правительства из-за проблем с госбюджетом. Как подчеркнул журналист, прогресса в этих спорах пока нет и не предвидится, поэтому доппомощь для украинцев "теперь висит на волоске".