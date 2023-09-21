Зеленский выдвинул России два условия для завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий на территории Украины. Своё заявление он сделал в ходе заседания Совбеза Организации Объединённых Наций.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом <…> прекращение боевых действий", — заявил он.

В частности, Зеленский потребовал от Москвы вывести ВС РФ с территории "в пределах Украины 1991 года". Он также заявил о необходимости вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а ещё в Керченском проливе.

В ответ на требование о возврате территорий Незалежной в границы 1991 года глава МИД России Сергей Лавров спросил у присутствующих на заседании представителей Запада, знакомы ли они с заявлениями Киева о том, что он собирается делать с жителями своих бывших земель. По словам министра, украинские власти много раз угрожали своему народу истреблением. Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров по завершению конфликта, но при желании Вашингтон мог бы сказать Киеву отменить декрет о запрете диалога с РФ.