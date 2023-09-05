Путин заявил, что евреев на Украине в основном уничтожали бандеровцы и "иже с ними"

Нацисты и коллаборационисты на Украине уничтожили более полутора миллионов евреев во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

Путин заявил, что нацисты и коллаборационисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине. Видео © LIFE

По словам главы государства, в годы ВОВ на территории Украины евреев в основном уничтожали не немцы, а "бандеровцы и иже с ними". Причём эти исторические события, как подчеркнул президент, относятся и к сегодняшнему дню, ведь в Киеве продолжают героизировать кровавых убийц.

"Более полутора миллионов евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами. Это четверть, 25% жертв холокоста. <...> Даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Они фактически передали это всё в руки местных националистов и антисемитов", — сказал Путин.