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5 сентября, 14:04

Путин заявил, что евреев на Украине в основном уничтожали бандеровцы и "иже с ними"

Путин: Нацисты на Украине уничтожили более 1,5 миллиона евреев в годы ВОВ

Нацисты и коллаборационисты на Украине уничтожили более полутора миллионов евреев во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа".

Путин заявил, что нацисты и коллаборационисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине. Видео © LIFE

По словам главы государства, в годы ВОВ на территории Украины евреев в основном уничтожали не немцы, а "бандеровцы и иже с ними". Причём эти исторические события, как подчеркнул президент, относятся и к сегодняшнему дню, ведь в Киеве продолжают героизировать кровавых убийц.

"Более полутора миллионов евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами. Это четверть, 25% жертв холокоста. <...> Даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях. Они фактически передали это всё в руки местных националистов и антисемитов", — сказал Путин.

Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна

Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна

Ранее президент заявил, что его друзья детства еврейского происхождения считают президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". По словам Путина, нынешние киевские власти поклоняются последышам Гитлера.

Обложка ©

ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Наталья Исакова
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