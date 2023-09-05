Путин назвал отвратительным, что еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма
Путин — о Зеленском: Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма
Запад поставил во главе нынешнего киевского режима человека с еврейскими корнями — Владимира Зеленского, но тем отвратительнее то, что он прикрывает героизацию нацизма на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин назвал отвратительным, что на Украине прикрывают героизацию нацизма. Видео © LIFE
"Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, человека с еврейскими корнями. Таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в основу современного украинского государства. И это делает ситуацию в высшей степени отвратительной. Еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял холокост на Украине", — подчеркнул он.
Напомним, ранее в ходе заседания оргкомитета "Победа" Владимир Путин напомнил, что нацисты и коллаборационисты на Украине уничтожили более полутора миллионов евреев во время Великой Отечественной войны. Причём эти исторические события, как подчеркнул президент, относятся и к сегодняшнему дню, ведь в Киеве продолжают героизировать кровавых убийц. Путин также добавил, что в ходе специальной военной операции Россия борется с бандеровскими нелюдями и их последышами, а не с украинским народом.
ТАСС / Алексей Никольский