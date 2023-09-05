Путин назвал отвратительным, что еврей Зеленский прикрывает героизацию нацизма

Запад поставил во главе нынешнего киевского режима человека с еврейскими корнями — Владимира Зеленского, но тем отвратительнее то, что он прикрывает героизацию нацизма на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, человека с еврейскими корнями. Таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в основу современного украинского государства. И это делает ситуацию в высшей степени отвратительной. Еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял холокост на Украине", — подчеркнул он.