Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 15:52

Путин: В 1945 году нацизм был повержен, но не изжит

Проявления русофобии и антисемитизма в современном мире доказывают, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Таким мнением поделился президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства напомнил, что нынешний год — это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной войны и всей Второй мировой, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.

"Новые смыслы, вызовы чётко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит, снова появляются русофобия и антисемитизм, а прямая героизация нацизма в Прибалтике и на Украине вообще стала нормой. Будто не было Нюрнберга", — отметил российский лидер.

Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна
Путин: Россия — самая пострадавшая в борьбе с нацизмом страна

Напомним, что ранее президент России неоднократно говорил, что наши военные в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма. И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии.

BannerImage

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • «Во все тяжкие»
  • Великая Отечественная война
  • История
  • Общество
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar