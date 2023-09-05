Путин: В 1945 году нацизм был повержен, но не изжит

Проявления русофобии и антисемитизма в современном мире доказывают, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Таким мнением поделился президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства напомнил, что нынешний год — это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной войны и всей Второй мировой, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.

"Новые смыслы, вызовы чётко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но не изжит, снова появляются русофобия и антисемитизм, а прямая героизация нацизма в Прибалтике и на Украине вообще стала нормой. Будто не было Нюрнберга", — отметил российский лидер.