Путин: Российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма в ходе СВО
Россия столкнулась с прямыми последователями нацизма во время спецоперации. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в послании евреям, отмечающим День спасения и освобождения.
"И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", — говорится в тексте телеграммы.
Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет способствовать укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодёжи. Праздник, который иногда называется "иудейским Днём Победы", отмечается 26-го числа месяца ияра по иудейскому календарю. В 1945 году на эту дату пришёлся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Ранее Путин провёл совещание с Совбезом, на котором обсудил сотрудничество в рамках СНГ. Президент предложил участникам заседания поговорить о том, что можно сделать для достижения наилучших результатов в совместной работе с партнёрами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
ТАСС / Гавриил Григоров