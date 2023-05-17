Путин: Российские военные сражаются с прямыми последователями нацизма в ходе СВО

Россия столкнулась с прямыми последователями нацизма во время спецоперации. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в послании евреям, отмечающим День спасения и освобождения.

"И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции", — говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения и впредь будет способствовать укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодёжи. Праздник, который иногда называется "иудейским Днём Победы", отмечается 26-го числа месяца ияра по иудейскому календарю. В 1945 году на эту дату пришёлся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.