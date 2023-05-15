Путин на Совбезе обсудил сотрудничество в рамках СНГ
Президент России Владимир Путин в понедельник провёл совещание с Совбезом, на котором обсудил сотрудничество в рамках СНГ. Фрагмент видеовыступления российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля. Путин предложил участникам совещания поговорить о том, что можно сделать для достижения наилучших результатов в совместной работе с партнёрами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.
Путин открыл совещание с членами Совета безопасности в понедельник, 15 мая. Видео предоставлено пресс-службой Кремля
"Совсем недавно на Параде в честь Дня Победы у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы СССР одержали победу над нацизмом. Но хотел сказать, что у нас с бывшими республиками СССР целый набор значимых конкурентных преимуществ, чтобы добиваться значимых результатов по многим направлениям. Общие транспортные системы, энергетические, отсутствие языкового барьера — большой набор, который даёт возможность работать эффективно на этом пространстве", — отметил глава государства.
Напомним, что на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После парада Путин и лидеры семи стран бывшего СССР возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем российский лидер угостил коллег из СНГ завтраком в Грановитой палате Кремля.