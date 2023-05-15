Путин на Совбезе обсудил сотрудничество в рамках СНГ

Президент России Владимир Путин в понедельник провёл совещание с Совбезом, на котором обсудил сотрудничество в рамках СНГ. Фрагмент видеовыступления российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля. Путин предложил участникам совещания поговорить о том, что можно сделать для достижения наилучших результатов в совместной работе с партнёрами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

"Совсем недавно на Параде в честь Дня Победы у нас в гостях были лидеры многих государств СНГ. Это естественно, потому что именно народы СССР одержали победу над нацизмом. Но хотел сказать, что у нас с бывшими республиками СССР целый набор значимых конкурентных преимуществ, чтобы добиваться значимых результатов по многим направлениям. Общие транспортные системы, энергетические, отсутствие языкового барьера — большой набор, который даёт возможность работать эффективно на этом пространстве", — отметил глава государства.