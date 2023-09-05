Путин: Россия борется с бандеровскими нелюдями, а не с украинским народом

В ходе специальной военной операции Россия борется с бандеровскими нелюдями и их последышами, а не с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства высказался за открытый показ архивных материалов, иллюстрирующих преступления и зверства нацизма.

"Надо поднимать и показывать, чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", — подчеркнул российский лидер.