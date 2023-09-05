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Регион
Опубликовано 5 сентября 2023, 13:33
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Путин: Россия борется с бандеровскими нелюдями, а не с украинским народом

В ходе специальной военной операции Россия борется с бандеровскими нелюдями и их последышами, а не с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства высказался за открытый показ архивных материалов, иллюстрирующих преступления и зверства нацизма.

"Надо поднимать и показывать, чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", — подчеркнул российский лидер.

Путин: В 1945 году нацизм был повержен, но не изжит
Путин: В 1945 году нацизм был повержен, но не изжит

Ранее Путин заявил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году нужно отметить не просто торжественно, а чтобы все праздничные мероприятия были наполнены глубоким содержанием. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что многим европейцам отшибло совесть и память, раз уж сегодня они воюют с прошлым, осознанно и в угоду политической конъюнктуре перевирая историю.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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