Путин: Россия борется с бандеровскими нелюдями, а не с украинским народом
В ходе специальной военной операции Россия борется с бандеровскими нелюдями и их последышами, а не с украинским народом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства высказался за открытый показ архивных материалов, иллюстрирующих преступления и зверства нацизма.
"Надо поднимать и показывать, чтобы не было никакого недопонимания, с кем мы боремся, чтобы было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году нужно отметить не просто торжественно, а чтобы все праздничные мероприятия были наполнены глубоким содержанием. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что многим европейцам отшибло совесть и память, раз уж сегодня они воюют с прошлым, осознанно и в угоду политической конъюнктуре перевирая историю.