Путин: Многим пытающимся переписать историю европейцам отшибло память и совесть

Многим европейцам напрочь отшибло совесть и память, раз они пытаются переписать историю Второй мировой войны. Таким мнением поделился президент Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". Глава государства отметил, что достойным ответом тем, кто сегодня воюет с прошлым, и осознанно, в угоду политической конъюнктуре, перевирает историю, был бы открытый показ архивных материалов, иллюстрирующий преступления и зверства нацизма.

"Сейчас, как известно, таких немало. Есть представители этого движения, мягко говоря, в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", — отметил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что нынешний год — это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.