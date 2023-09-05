Путин: 80-летие Победы в 2025 году надо отметить ярко и торжественно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году нужно отметить не просто торжественно, а чтобы все праздничные мероприятия были наполнены глубоким содержанием. Об этом глава государства сообщил на заседании оргкомитета "Победа".

"Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием", — сказал Путин.

При этом российский лидер добавил, что праздничные мероприятия по случаю знаковой даты нужно начинать готовить уже сейчас.