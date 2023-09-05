Путин: 80-летие Победы в 2025 году надо отметить ярко и торжественно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году нужно отметить не просто торжественно, а чтобы все праздничные мероприятия были наполнены глубоким содержанием. Об этом глава государства сообщил на заседании оргкомитета "Победа".
"Приближается 80-летие Великой Победы. Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием", — сказал Путин.
При этом российский лидер добавил, что праздничные мероприятия по случаю знаковой даты нужно начинать готовить уже сейчас.
Ранее Путин заявил, что проявления русофобии и антисемитизма в современном мире доказывают, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Глава государства напомнил, что нынешний год — это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев