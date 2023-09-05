Путин поддержал создание в РФ национального центра исторической памяти

История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России нужны инструменты для защиты от этого, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история используется как оружие. В связи с этим президент поддержал создание в РФ национального центра исторической памяти.

"Нам нужен адекватный механизм защиты, который способен не только отражать, но и предотвращать попытки использовать историю как оружие. Звучали предложения создать национальный центр исторической памяти. Нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам заседания", — отметил глава государства.