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5 сентября, 12:53

Путин поддержал создание в РФ национального центра исторической памяти

История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России нужны инструменты для защиты от этого, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в Прибалтике, а история используется как оружие. В связи с этим президент поддержал создание в РФ национального центра исторической памяти.

"Нам нужен адекватный механизм защиты, который способен не только отражать, но и предотвращать попытки использовать историю как оружие. Звучали предложения создать национальный центр исторической памяти. Нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам заседания", — отметил глава государства.

Курс "Основы российской государственности" запущен в вузах по поручению Путина

Курс "Основы российской государственности" запущен в вузах по поручению Путина

Путин также отметил, что проявления русофобии и антисемитизма в современном мире доказывают, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Глава государства напомнил, что нынешний год — это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной войны и всей Второй мировой, это переломные Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа и Донбасса.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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