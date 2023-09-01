Курс "Основы российской государственности" запущен в вузах по поручению Путина

В России с 1 сентября запустили курс "Основы российской государственности". Он будет идти у первокурсников бакалавриата и специалитета вне зависимости от направлений подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Как уточнили в ведомстве, в этом году вузы могут адаптировать дисциплину под особенности учреждения в соответствии с предложенными методическими рекомендациями. В курсе соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. При этом подготовленные к работе с курсом преподаватели ориентированы на возможность внесения собственных материалов и подходов.

Как пояснили в Минобрнауки, дисциплина направлена на формирование у обучающихся системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развитием чувства гражданственности. На семинарских занятиях будет использоваться широкий спектр интерактивных методик преподавания, а также образовательных событий. Предмет состоит из пяти разделов:

"Что такое Россия?";

"Российское государство-цивилизация";

"Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации";

"Политическое устройство России";

"Вызовы будущего и развитие страны".

"Курс призван продемонстрировать всеобъемлющий духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность исторического пути её развития и самобытности политической организации, а также показать взаимосвязь личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины", — добавили в министерстве.