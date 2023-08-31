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31 августа, 15:10

ЭИСИ: Просвещение помогает бороться с информационным шумом

Важно говорить о просвещении как об отдельном глобальном институте, ведь образование не ограничивается получением одних лишь новых знаний. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ "Просветительская функция образования. Новые форматы работы с молодёжью".

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Как отметила председатель координационного совета Российского общества "Знание", первый зампредседателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, любая просветительская деятельность в разные периоды истории проявляется по-разному, но само по себе просвещение существует веками. Важную роль в просветительской работе играет наставник.

"В июне 2023 года Российское общество "Знание" совместно с ВЦИОМом провели исследование. Оно показывает, что у 78% россиян в возрасте 14 лет и старше есть человек, которого они считают своим наставником. 38% респондентов своими наставниками видят своих родителей, бабушек и дедушек. Учителя и преподаватели занимают особое место — 32% опрошенных россиян назвали своими наставниками именно их", привела Глебова результаты соцопроса.

Просветительскими проектами особенно активно занимается Российское общество "Знание", которое регулярно проводит марафоны, семинары, лекции и другие мероприятия. Одним из важных направлений его просветительской работы являются агитационные бригады. Это просветительский проект для военнослужащих, мобилизованных. Проект предполагает проведение выездных культурно-просветительских мероприятий, лекции спикеров, дискуссии в приграничных регионах России, а также в новых регионах страны и даже непосредственно в зоне проведения СВО. За 2022-й было проведено больше 600 лекций для 180 000 военнослужащих. За 2023-й — свыше 800 лекций.

"Агитбригады знакомят военнослужащих с актуальной международной ситуацией, политической обстановкой в мире, которая стала вызовом для России", рассказала в ходе круглого стола профессор кафедры истории России РУДН, лектор Российского общества "Знание" Елена Линькова.

Агитационная работа ведётся и среди мирного населения новых регионов. Самое положительное впечатление на лекторов производят школьники и студенты в ЛНР и ДНР. Они задают очень осмысленные вопросы, и коммуникация с ними носит полноценный характер, признают в обществе "Знание".

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"В нашей деятельности очень важно показывать, что Россия — страна настоящих возможностей, где можно реализовать себя. Нужно прикладывать усилия по разрушению "европейской мечты". Содержанием мечты является желание иметь доступ к уровню европейского благосостояния. Следует демонстрировать, что европейская мечта себя изжила, поскольку её объективные предпосылки исчезли, Европа потерпела моральную катастрофу", рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, лектор Российского общества "Знание" Дмитрий Винник.

Особую просветительскую миссию несёт и новый курс "Основы российской государственности", который студенты начнут изучать уже 1 сентября. По словам доктора политических наук, доцента кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова Антонины Селезнёвой, новая дисциплина направлена на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, но и на формирование представлений и ценностей, правил и норм поведения, чувства патриотизма и гражданственности.

"Мы ставили своей задачей не только рассказать о том, что есть Россия, но и аргументированно объяснить, почему у нас определённым образом устроены те или иные процессы. Наше пособие непосредственно обращено к молодым людям, поэтому последняя глава пособия посвящена им — молодым гражданам России, для которых сегодня созданы огромные возможности для саморазвития и самореализации и чьи судьбы тесно переплетены с судьбой страны", добавила она.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин 1 сентября проведёт открытый урок "Разговоры о важном", в котором примут участие 30 талантливых школьников — победителей международных конкурсов и олимпиад. Мероприятие состоится в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Обложка ©

Redd F / Unsplash

Алексей Берковиц
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