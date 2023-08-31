ЭИСИ: Просвещение помогает бороться с информационным шумом

Важно говорить о просвещении как об отдельном глобальном институте, ведь образование не ограничивается получением одних лишь новых знаний. К такому выводу пришли участники круглого стола ЭИСИ "Просветительская функция образования. Новые форматы работы с молодёжью".

Как отметила председатель координационного совета Российского общества "Знание", первый зампредседателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова, любая просветительская деятельность в разные периоды истории проявляется по-разному, но само по себе просвещение существует веками. Важную роль в просветительской работе играет наставник.

"В июне 2023 года Российское общество "Знание" совместно с ВЦИОМом провели исследование. Оно показывает, что у 78% россиян в возрасте 14 лет и старше есть человек, которого они считают своим наставником. 38% респондентов своими наставниками видят своих родителей, бабушек и дедушек. Учителя и преподаватели занимают особое место — 32% опрошенных россиян назвали своими наставниками именно их", — привела Глебова результаты соцопроса.

Просветительскими проектами особенно активно занимается Российское общество "Знание", которое регулярно проводит марафоны, семинары, лекции и другие мероприятия. Одним из важных направлений его просветительской работы являются агитационные бригады. Это просветительский проект для военнослужащих, мобилизованных. Проект предполагает проведение выездных культурно-просветительских мероприятий, лекции спикеров, дискуссии в приграничных регионах России, а также в новых регионах страны и даже непосредственно в зоне проведения СВО. За 2022-й было проведено больше 600 лекций для 180 000 военнослужащих. За 2023-й — свыше 800 лекций.

"Агитбригады знакомят военнослужащих с актуальной международной ситуацией, политической обстановкой в мире, которая стала вызовом для России", — рассказала в ходе круглого стола профессор кафедры истории России РУДН, лектор Российского общества "Знание" Елена Линькова.

Агитационная работа ведётся и среди мирного населения новых регионов. Самое положительное впечатление на лекторов производят школьники и студенты в ЛНР и ДНР. Они задают очень осмысленные вопросы, и коммуникация с ними носит полноценный характер, признают в обществе "Знание".

"В нашей деятельности очень важно показывать, что Россия — страна настоящих возможностей, где можно реализовать себя. Нужно прикладывать усилия по разрушению "европейской мечты". Содержанием мечты является желание иметь доступ к уровню европейского благосостояния. Следует демонстрировать, что европейская мечта себя изжила, поскольку её объективные предпосылки исчезли, Европа потерпела моральную катастрофу", — рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ, лектор Российского общества "Знание" Дмитрий Винник.

Особую просветительскую миссию несёт и новый курс "Основы российской государственности", который студенты начнут изучать уже 1 сентября. По словам доктора политических наук, доцента кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова Антонины Селезнёвой, новая дисциплина направлена на формирование у молодых людей не только системы знаний о России, но и на формирование представлений и ценностей, правил и норм поведения, чувства патриотизма и гражданственности.

"Мы ставили своей задачей не только рассказать о том, что есть Россия, но и аргументированно объяснить, почему у нас определённым образом устроены те или иные процессы. Наше пособие непосредственно обращено к молодым людям, поэтому последняя глава пособия посвящена им — молодым гражданам России, для которых сегодня созданы огромные возможности для саморазвития и самореализации и чьи судьбы тесно переплетены с судьбой страны", — добавила она.