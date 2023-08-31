Путин в День знаний проведёт открытый урок "Разговоры о важном"

Президент Владимир Путин 1 сентября проведёт открытый урок "Разговоры о важном", в котором примут участие 30 талантливых школьников – победителей международных конкурсов и олимпиад. Об этом в преддверии наступающего Дня знаний сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Кроме того, на повестке дня у российского лидера открытие новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России. Президент примет участие в церемонии в режиме видеосвязи. Также 1 сентября Владимир Путин вместе со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым дадут старт началу строительства трёх общеобразовательных школ с обучением на русском языке в городах Бишкек, Баткен и Каракол.