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31 августа, 12:17

Путин в День знаний проведёт открытый урок "Разговоры о важном"

Президент Владимир Путин 1 сентября проведёт открытый урок "Разговоры о важном", в котором примут участие 30 талантливых школьников – победителей международных конкурсов и олимпиад. Об этом в преддверии наступающего Дня знаний сообщила пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится в рамках проектов платформы "Россия — страна возможностей".

Кроме того, на повестке дня у российского лидера открытие новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России. Президент примет участие в церемонии в режиме видеосвязи. Также 1 сентября Владимир Путин вместе со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым дадут старт началу строительства трёх общеобразовательных школ с обучением на русском языке в городах Бишкек, Баткен и Каракол.

Серебряные медали, "новое" ОБЖ и трудовое воспитание: Подписаны законы, касающиеся школьников

Серебряные медали, "новое" ОБЖ и трудовое воспитание: Подписаны законы, касающиеся школьников

Ранее президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодёжью новых регионов и разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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