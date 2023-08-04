Серебряные медали, "новое" ОБЖ и трудовое воспитание: Подписаны законы, касающиеся школьников

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, которые коснутся школьников. В частности, закон об обязательном привлечении детей к общественно полезному труду, документ о возвращении серебряных медалей и о новой дисциплине на замену ОБЖ.

Так, закон о трудовом воспитании вносит изменения в закон об образовании и дополняет перечень обязанностей. Привлекаться к трудовой деятельности школьники будут с учётом здоровья и возрастных особенностей.

Ещё один документ возвращает серебряные медали для выпускников. Так, одиннадцатиклассники, окончившие школу с двумя четвёрками и остальными пятёрками, начнут получать медали "За особые успехи в учении" II степени с 2023–2024 учебного года.

Согласно ещё одному подписанному закону, в российских школах с 2024–2025 учебного года появится предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Он заменит всем известное ОБЖ.