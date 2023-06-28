В Госдуме объяснили, почему важно учить школьников трудолюбию
Депутат Казакова оценила проект о трудовом воспитании школьников
Законопроект о трудовом воспитании школьников, принятый сегодня Госдумой в первом чтении, должен сформировать трудолюбие и ответственное отношение к труду и его результатам. Об этом Лайфу заявила член генсовета "Единой России" и председатель Комитета Госдумы по просвещению, координатор федерального партийного проекта "Культура малой Родины" Ольга Казакова.
"Принятие ценности труда возможно только через личный опыт... Социальный статус в обществе должны определять профессиональные достижения, а не культ потребления. Конечно, иждивенческую позицию, которую мы зачастую видим, нужно менять. В том числе и через обязанность участия в общественно полезном труде. Но — подчеркну — в рамках образовательной программы", — отметила парламентарий.
Казакова особенно подчеркнула, что все программы будут реализовываться с учётом возрастных особенностей и особенностей здоровья.
Напомним, 28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о трудовом воспитании школьников, инициированный "Единой Россией". Предложение ЕР поддерживает Минпросвещения, так как это поможет воспитать в детях трудолюбие, ответственное отношение к труду и его результатам. Законопроект предусматривает возможность привлекать школьников к общественно полезному труду: наведению порядка в классах, уборке пришкольной территории, высадке деревьев, помощи в библиотеках или школьных музеях и выполнении других простых задач. При этом обязательно будут учитываться особенности здоровья учащихся.
ТАСС / Octagon.Media / Наталья Чернохатова