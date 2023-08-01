Учителя высказались о трудовом воспитании и антистресс-уроках в школах

Учителя и родители поддерживают инициативу вернуться к трудовому воспитанию в школах, которое было в советское время. Мнения о законопроекте собрала газета "Петербургский дневник".

"Как это было в доброй старой фундаментальной советской школе, когда дежурство по классу было нормой, школа была вторым домом: ведь чисто не там, где убирают, а там, где поддерживают порядок", — отметил директор лицея № 369 в Петербурге Константин Тхостов.

Хотя некоторые родители опасаются, что детским трудом заменят штатных уборщиков, — это не так. Ребята будут именно поддерживать порядок, высаживать деревья во дворе школы, а также участвовать в экологических и патриотических акциях. Так, школьники смогут взять шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, смотреть за памятниками и вечными огнями.

Кроме того, с 1 сентября появятся уроки по профориентации под названием "Россия — мои горизонты". Педагоги напомнили, что в СССР были занятия, когда можно было получить рабочие специальности. Сейчас к выбору профессии начнут готовить с шестого класса, ученик сможет выбрать необходимые ему профилирующие предметы. И также планируется организовывать уроки, обучающие борьбе со стрессом. Это особенно актуально в старших классах, уверены учителя.

"Идея благая, но механизм решения непонятен", — отметил экс-ректор Санкт-Петербургского института психологии и социальной работы, доктор экономических наук Алексей Балашов.