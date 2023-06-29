Депутат Киселёв: Одобренный ГД закон научит детей уважать свой и чужой труд
Законопроект о трудовом воспитании школьников, принятый накануне Госдумой в первом чтении, поможет детям избавиться от потребительского отношения к чужому труду. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв.
"Сегодня в школьной среде, к сожалению, начало формироваться потребительское отношение, когда дети думают, что им все должны. Поэтому я считаю, что такие изменения нужны. Это тот общественно полезный труд, который позволяет человеку получить определённые трудовые навыки и с детства воспитывает уважение к своему и чужому труду", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Напомним, 28 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о трудовом воспитании школьников, инициированный "Единой Россией". В Минпросвещения считают, что это поможет воспитать в детях трудолюбие, ответственное отношение к труду и его результатам. Законопроект предусматривает возможность привлекать школьников к общественно полезному труду, но при этом обязательно будут учитываться особенности здоровья учащихся.
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