Депутат Киселёв: Одобренный ГД закон научит детей уважать свой и чужой труд

Законопроект о трудовом воспитании школьников, принятый накануне Госдумой в первом чтении, поможет детям избавиться от потребительского отношения к чужому труду. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв.

"Сегодня в школьной среде, к сожалению, начало формироваться потребительское отношение, когда дети думают, что им все должны. Поэтому я считаю, что такие изменения нужны. Это тот общественно полезный труд, который позволяет человеку получить определённые трудовые навыки и с детства воспитывает уважение к своему и чужому труду", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".