Есть разделы про Крым и СВО: В школах начали появляться новые учебники истории

Кронштадтские образовательные учреждения оказались в числе первых в Санкт-Петербурге, которые получили новые единые учебники истории. Уроки по ним начнут уже с этого сентября. Так, в школу № 425 их привезли накануне утром. Некоторые книги подписал один из авторов пособия — помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Президент Российской Федерации Владимир Путин определил Кронштадт в качестве центра сохранения исторической памяти. Получить первыми новое учебное пособие с подписью авторов — это большая честь для всех нас", — отметил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября. Фото © Газета "Петербургский дневник"