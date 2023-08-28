Есть разделы про Крым и СВО: В школах начали появляться новые учебники истории
В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября
В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Кронштадтские образовательные учреждения оказались в числе первых в Санкт-Петербурге, которые получили новые единые учебники истории. Уроки по ним начнут уже с этого сентября. Так, в школу № 425 их привезли накануне утром. Некоторые книги подписал один из авторов пособия — помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября. Фото © Газета "Петербургский дневник"
"Президент Российской Федерации Владимир Путин определил Кронштадт в качестве центра сохранения исторической памяти. Получить первыми новое учебное пособие с подписью авторов — это большая честь для всех нас", — отметил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.
В Петербург привезли новые учебники истории, по которым будут учиться с сентября. Фото © Газета "Петербургский дневник"
Как уточняет газета "Петербургский дневник", в прежней версии учебников освещение современной истории заканчивалось на событиях 2011 года. В новых же говорится про возвращение Крыма в родную гавань и военную спецоперацию. А из учебника мировой истории школьники узнают, например про стену на границе с Мексикой, которую хотел построить 45-й лидер США Дональд Трамп, и захват Капитолия после президентских выборов, где победил нынешний глава государства Джо Байден.
Ранее Владимир Мединский рассказывал, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию и её героев. В новом учебнике истории Украину назвали ультранационалистическим государством. Лайф писал, почему создать новый учебник истории для старшеклассников решили именно сейчас.