В ЕГЭ на 2024 год внесли задание о легендарной Корсе — Герое России

В ЕГЭ по истории для 2024 года добавили задание на тему СВО. Проект демонстрационной версии экзамена размещён на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В пятом задании демонстрационного варианта ЕГЭ экзаменуемому нужно указать связь между историческими событиями и принимавшими в них участие людьми. Среди перечисленных событий есть СВО, а в списке участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура (позывной Корса), которая погибла летом 2022 года, попав под огонь вражеской артиллерии на участке трассы Горловка – Ясиноватая.

А во втором задании требуется расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.