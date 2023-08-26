В ЕГЭ на 2024 год внесли задание о легендарной Корсе — Герое России
В ЕГЭ по истории на 2024 год внесли задания про СВО и новые регионы
Полковник Ольга Качура (Корса). Обложка © Telegram / Приходько РИК
В ЕГЭ по истории для 2024 года добавили задание на тему СВО. Проект демонстрационной версии экзамена размещён на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В пятом задании демонстрационного варианта ЕГЭ экзаменуемому нужно указать связь между историческими событиями и принимавшими в них участие людьми. Среди перечисленных событий есть СВО, а в списке участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР, гвардии полковник Ольга Качура (позывной Корса), которая погибла летом 2022 года, попав под огонь вражеской артиллерии на участке трассы Горловка – Ясиноватая.
А во втором задании требуется расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
К слову, новый единый учебник по истории России для 10-х и 11-х классов будет использоваться в школах уже с 1 сентября 2023 года. Владимир Мединский рассказывал, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию и её героев.