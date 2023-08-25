Раскрыта причина создания нового учебника истории для старшеклассников именно сейчас

Единый учебник истории для старших классов очень важно было выпустить сейчас, а не через год, как изначально планировалось. Об этом рассказал историк-публицист и автор книг о новейшей истории России Игорь Пыхалов.

"Учебник выпустили сейчас, потому что вопрос давно назрел. Ведётся СВО, наращивается противостояние с Западом, необходимо идеологическое сплочение общества, и откладывать такие важные вопросы было бы неправильно", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

По мнению Пыхалова, сделать единый учебник по истории — хорошая идея. Но при этом важно проследить, чтобы его создание в сжатые сроки не сказалось негативно на качестве материала.

Публицист заявил, что если относиться к истории как к науке, а не как к набору мнений, то в ней по некоторым вопросам должна существовать одна чёткая позиция. Эта позиция может изменяться, но плюрализм внутри изложения исторических фактов недопустим.

Кроме того, писатель обосновал необходимость такого учебника для старших классов. Всё просто: именно они изучают новейшую историю России, тогда как в младших и средних классах проходят Древний мир, Средневековье и Новое время. Собеседник телеканала напомнил, что ещё совсем недавно вся история СССР преподносилась как исключительно негативный период в жизни страны.

"Сейчас позиция меняется, оплёвывание нашей истории прекратилось. Естественно, учебники тоже корректируются, и оказывается, что в нашей истории особо нечего стыдиться — наоборот, гордиться нужно", — резюмировал Пыхалов.