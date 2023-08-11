В новом учебнике по истории Украину назвали ультранационалистическим государством
В параграфе нового учебника по истории, посвящённом специальной военной операции, Украина будет названа ультранационалистическим государством. Об этом рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"У учёных, историков понятие "нацизм" в большей степени ассоциируется с Третьим рейхом. СМИ часто используют словосочетание "украинский нацизм". Поэтому мы решили уточнить и записали: "Украина — это ультранационалистическое государство", — пояснил он в беседе с kp.ru.
По словам Мединского, в этом случае речь идёт о языковом и культурном доминировании агрессивного националистического меньшинства над большинством.
Напомним, новый единый учебник по истории России для 10-х и 11-х классов будет использоваться в школах уже с 1 сентября 2023 года. Ранее Владимир Мединский рассказывал, что в этих пособиях были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию и её героев.
ТАСС / Сергей Карпухин