Российский Красный Крест собрал в школу более 8,1 тысячи нуждающихся детей

Российский Красный Крест в преддверии начала учебного года оказал помощь более чем 8,1 тысячи школьников в подготовке к 1 сентября, предоставив им канцелярские наборы, ранцы, школьную и физкультурную форму. Об этом сообщила пресс-служба старейшей гуманитарной организации России.

РКК направил в 32 региональных отделения 5744 школьных ранца, которые полностью укомплектованы для учёбы. Рюкзаки получили ученики начальной школы, прибывшие с территорий Донбасса и Украины, а также первоклассники. Помимо этого, 17 отделений организации в начале августа запустили акцию "Собери ребёнка в школу", благодаря которой помощь перед школой получили ещё более 2,3 тысячи ребят. Причём проходит она уже не в первый раз.

"В 2023 году нам удалось передать всё необходимое для учёбы более чем 8,1 тысячи детей. Надеюсь, наша поддержка порадовала ребят и поможет вдохновить их на хорошую учёбу", — рассказала первый зампредседателя РКК, председатель Хабаровского регионального отделения Виктория Макарчук.