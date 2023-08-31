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31 августа, 13:25

Российский Красный Крест собрал в школу более 8,1 тысячи нуждающихся детей

<p>Российский Красный Крест передал школьникам ранцы для учёбы. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/redcross_ru/1185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российский Красный Крест</a></p>

Российский Красный Крест передал школьникам ранцы для учёбы. Обложка © T.me / Российский Красный Крест

Российский Красный Крест в преддверии начала учебного года оказал помощь более чем 8,1 тысячи школьников в подготовке к 1 сентября, предоставив им канцелярские наборы, ранцы, школьную и физкультурную форму. Об этом сообщила пресс-служба старейшей гуманитарной организации России.

РКК направил в 32 региональных отделения 5744 школьных ранца, которые полностью укомплектованы для учёбы. Рюкзаки получили ученики начальной школы, прибывшие с территорий Донбасса и Украины, а также первоклассники. Помимо этого, 17 отделений организации в начале августа запустили акцию "Собери ребёнка в школу", благодаря которой помощь перед школой получили ещё более 2,3 тысячи ребят. Причём проходит она уже не в первый раз.

"В 2023 году нам удалось передать всё необходимое для учёбы более чем 8,1 тысячи детей. Надеюсь, наша поддержка порадовала ребят и поможет вдохновить их на хорошую учёбу", — рассказала первый зампредседателя РКК, председатель Хабаровского регионального отделения Виктория Макарчук.

Как крупные предприятия помогают родителям собрать детей в школу

Как крупные предприятия помогают родителям собрать детей в школу

А ранее "Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону специальной военной операции. В рамках акции "Собери ребёнка в школу" ребятам к 1 сентября передадут канцелярские наборы, а в школы доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование.

Николь Вербер
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