Российский Красный Крест собрал в школу более 8,1 тысячи нуждающихся детей
Российский Красный Крест передал школьникам ранцы для учёбы. Обложка © T.me / Российский Красный Крест
Российский Красный Крест в преддверии начала учебного года оказал помощь более чем 8,1 тысячи школьников в подготовке к 1 сентября, предоставив им канцелярские наборы, ранцы, школьную и физкультурную форму. Об этом сообщила пресс-служба старейшей гуманитарной организации России.
РКК направил в 32 региональных отделения 5744 школьных ранца, которые полностью укомплектованы для учёбы. Рюкзаки получили ученики начальной школы, прибывшие с территорий Донбасса и Украины, а также первоклассники. Помимо этого, 17 отделений организации в начале августа запустили акцию "Собери ребёнка в школу", благодаря которой помощь перед школой получили ещё более 2,3 тысячи ребят. Причём проходит она уже не в первый раз.
"В 2023 году нам удалось передать всё необходимое для учёбы более чем 8,1 тысячи детей. Надеюсь, наша поддержка порадовала ребят и поможет вдохновить их на хорошую учёбу", — рассказала первый зампредседателя РКК, председатель Хабаровского регионального отделения Виктория Макарчук.
А ранее "Единая Россия" передала 40 тонн гуманитарной помощи в новые регионы и зону специальной военной операции. В рамках акции "Собери ребёнка в школу" ребятам к 1 сентября передадут канцелярские наборы, а в школы доставят теннисные столы, шведские стенки и другое спортивное оборудование.