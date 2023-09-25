В "Евреях Москвы" сказали всё, что думают о Зеленском после чествования нациста в Канаде

Владимир Зеленский совершил аморальную и гнусную вещь, чествуя бывшего члена дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Израилю, руководитель проекта "Евреи Москвы" Александр Каргин.

"В целом то, что Зеленский, будучи сам евреем, приветствует человека-нациста, который, возможно, участвовал в преступлениях нацистов, в том числе против других евреев, могу сказать, что это абсолютно аморальная, гнусная вещь", — сказал он в беседе с RT.