В "Евреях Москвы" сказали всё, что думают о Зеленском после чествования нациста в Канаде
Руководитель "Евреев Москвы" Каргин назвал гнусным чествование нациста в Канаде
Владимир Зеленский совершил аморальную и гнусную вещь, чествуя бывшего члена дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады. Об этом заявил эксперт по Ближнему Востоку и Израилю, руководитель проекта "Евреи Москвы" Александр Каргин.
"В целом то, что Зеленский, будучи сам евреем, приветствует человека-нациста, который, возможно, участвовал в преступлениях нацистов, в том числе против других евреев, могу сказать, что это абсолютно аморальная, гнусная вещь", — сказал он в беседе с RT.
Эксперт напомнил, что такое поведение Зеленского является частью его политической игры: он заигрывает с радикальными элементами как на Украине, так и на Западе. Скорее всего, считает Каргин, Зеленский продолжит это делать.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Хунк — бывший член дивизии СС "Галичина". И Зеленский, и премьер-министр Джастин Трюдо, и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста, как борца за независимость Незалежной от России. Позднее спикер парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунка. Более того, Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.
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