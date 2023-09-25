Россия заставит Трюдо объясниться из-за аплодисментов нацисту

Москва намерена решительно отреагировать на инцидент с чествованием нациста в канадском парламенте. 25 сентября МИД РФ отправит правительству североамериканского государства ноты с требованием объяснить аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина", рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат уверен, что современная Канада превратилась в "гнездо для преступников". Именно поэтому офис премьера Джастина Трюдо может не предоставить внятный ответ на полученный запрос. По словам российского посла, нациста на встречу с Владимиром Зеленским пригласили не по ошибке. Тем самым Оттава показала, что потомки эсэсовцев и составляют основу истеблишмента страны.

"Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который, по сути, является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", — заявил Степанов РИА "Новости".