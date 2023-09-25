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25 сентября, 01:24

Россия заставит Трюдо объясниться из-за аплодисментов нацисту

Посол Степанов: РФ потребует от Канады объяснений после инцидента с ветераном СС

Москва намерена решительно отреагировать на инцидент с чествованием нациста в канадском парламенте. 25 сентября МИД РФ отправит правительству североамериканского государства ноты с требованием объяснить аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина", рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат уверен, что современная Канада превратилась в "гнездо для преступников". Именно поэтому офис премьера Джастина Трюдо может не предоставить внятный ответ на полученный запрос. По словам российского посла, нациста на встречу с Владимиром Зеленским пригласили не по ошибке. Тем самым Оттава показала, что потомки эсэсовцев и составляют основу истеблишмента страны.

"Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который, по сути, является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", — заявил Степанов РИА "Новости".

Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина"

Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина"

Тем временем спикер Палаты общин Канады Энтони Рота объяснил, как бывший эсэсовец оказался на заседании парламента. Политик признался, что он не знал всех подробностей биографии ветерана, а потому и пригласил нациста на встречу с Зеленским.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Adrian Wyld

Илья Пушкарев
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