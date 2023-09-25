Россия заставит Трюдо объясниться из-за аплодисментов нацисту
Посол Степанов: РФ потребует от Канады объяснений после инцидента с ветераном СС
Москва намерена решительно отреагировать на инцидент с чествованием нациста в канадском парламенте. 25 сентября МИД РФ отправит правительству североамериканского государства ноты с требованием объяснить аплодисменты ветерану дивизии СС "Галичина", рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.
Дипломат уверен, что современная Канада превратилась в "гнездо для преступников". Именно поэтому офис премьера Джастина Трюдо может не предоставить внятный ответ на полученный запрос. По словам российского посла, нациста на встречу с Владимиром Зеленским пригласили не по ошибке. Тем самым Оттава показала, что потомки эсэсовцев и составляют основу истеблишмента страны.
"Мы, конечно, сделаем необходимые демарши, но у меня нет никаких иллюзий, потому что с нынешним кабинетом Трюдо, который, по сути, является олицетворением неолиберального фашизма, дел вести нельзя", — заявил Степанов РИА "Новости".
Тем временем спикер Палаты общин Канады Энтони Рота объяснил, как бывший эсэсовец оказался на заседании парламента. Политик признался, что он не знал всех подробностей биографии ветерана, а потому и пригласил нациста на встречу с Зеленским.
ТАСС / Zuma / Adrian Wyld