Польша требует у Зеленского и Трюдо извинений за овации 98-летнему украинцу из СС "Галичина"

Варшава требует извинений от Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо после скандала с чествованием в парламенте Страны кленового листа 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС "Галичина". Гневный пост посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский разместил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

98-летний украинский националист Ярослав Хунка, которого приветствовал Зеленский, выступая в парламенте Канады. Обложка © X / @Chronology22

"Руководство Канады и Украины аплодировали члену дивизии СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времён Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений", — пишет дипломат.