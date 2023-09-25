Польша требует у Зеленского и Трюдо извинений за овации 98-летнему украинцу из СС "Галичина"
Польша требует у Украины и Канады извинений за скандал с ветераном СС "Галичина"
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © president.gov.ua
Варшава требует извинений от Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо после скандала с чествованием в парламенте Страны кленового листа 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки, который служил в дивизии СС "Галичина". Гневный пост посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский разместил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
98-летний украинский националист Ярослав Хунка, которого приветствовал Зеленский, выступая в парламенте Канады. Обложка © X / @Chronology22
"Руководство Канады и Украины аплодировали члену дивизии СС "Галиция", печально известного военного украинского формирования времён Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде, я ожидаю извинений", — пишет дипломат.
Напомним, 22 сентября на торжественном заседании, приуроченном к визиту в страну Владимира Зеленского, парламентарии удостоили оваций нациста, представленного спикером как ветерана борьбы за независимость республики от России в годы Второй мировой войны. С приветствием к нему обратился и украинский лидер. После разгоревшегося скандала уже извинился спикер Палаты общин Канады Энтони Рота.