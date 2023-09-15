Зеленского не включили в топ-50 влиятельных евреев, хотя год назад он занял первое место
The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 самых влиятельных евреев мира
Президент Украины Владимир Зеленский © Getty Images / STR
Президент Украины Владимир Зеленский не вошёл в топ-50 самых влиятельных евреев мира, который составила израильская газета The Jerusalem Post к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году. При этом в 2022-м лидер киевского режима занял в этом рейтинге первое место, к тому же издание признало его "одним из самых влиятельных людей на свете".
В этом году на первое место журналисты поставили главу американской компании OpenAI Сэма Альтмана. Второе занял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, третье — госсекретарь США Энтони Блинкен. Также в топ-10 лидеры протестов в Израиле, министр юстиции страны Ярив Левин и глава комитета Кнессета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман (авторы скандальной судебной реформы), председатель Верховного суда Израиля Эстер Хают и юридический советник правительства страны Гали Бахарав-Миара, президент Ицхак Герцог, глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, министр обороны Израиля Йоав Галант и директор "Моссада" Давид Барнеа.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа". Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера, отметил глава государства.