Президент Украины Владимир Зеленский не вошёл в топ-50 самых влиятельных евреев мира, который составила израильская газета The Jerusalem Post к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году. При этом в 2022-м лидер киевского режима занял в этом рейтинге первое место, к тому же издание признало его "одним из самых влиятельных людей на свете".