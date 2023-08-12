Более 100 тысяч жителей Израиля вышли на митинги против судебной реформы
В Израиле в субботу, 12 августа, противники судебной реформы, которая проводится силами правительства во главе с Биньямином Нетаньяху, устроили по всей стране новую череду массовых протестов. Об этом сообщает Times of Israel.
Массовые митинги в Израиле против судебной реформы 12 августа. Видео © Twitter / Milena / Domestic415
Крупнейшая акция протеста прошла в Тель-Авиве, в котором наиболее сильны оппозиционные настроения. На ней, как сообщают корреспонденты 13-го канала израильского телевидения, собралось более 100 тысяч участников. Митингующие кричали "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров и требовали отозвать реформу. Всего организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.
Ранее Лайф писал, что жители многих городов Израиля уже на протяжении нескольких месяцев выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие соответствующего закона.
Twitter / BentBladi0