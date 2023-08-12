Более 100 тысяч жителей Израиля вышли на митинги против судебной реформы

В Израиле в субботу, 12 августа, противники судебной реформы, которая проводится силами правительства во главе с Биньямином Нетаньяху, устроили по всей стране новую череду массовых протестов. Об этом сообщает Times of Israel.

Массовые митинги в Израиле против судебной реформы 12 августа. Видео © Twitter / Milena / Domestic415

Крупнейшая акция протеста прошла в Тель-Авиве, в котором наиболее сильны оппозиционные настроения. На ней, как сообщают корреспонденты 13-го канала израильского телевидения, собралось более 100 тысяч участников. Митингующие кричали "Позор!" в адрес Нетаньяху и его министров и требовали отозвать реформу. Всего организаторы заявили о проведении 150 акций по всей стране.