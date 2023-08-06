Нетаньяху заявил, что не планирует проводить судебную реформу в полном объёме

Власти Израиля не будут воплощать полностью изначальный план реформы судебной системы, ограничившись на данном этапе лишь его основными моментами. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с агентством Bloomberg.

Политик заявил, что его коалиционное правительство не будет проводить реформу в полном объёме, как это изначально было задумано. Однако кабмин будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей.

"В основном это то, что осталось, потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", — сообщил Нетаньяху.