Нетаньяху заявил, что не планирует проводить судебную реформу в полном объёме
Власти Израиля не будут воплощать полностью изначальный план реформы судебной системы, ограничившись на данном этапе лишь его основными моментами. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с агентством Bloomberg.
Политик заявил, что его коалиционное правительство не будет проводить реформу в полном объёме, как это изначально было задумано. Однако кабмин будет работать над изменением состава комиссии по назначению судей.
"В основном это то, что осталось, потому что другие вещи, я думаю, мы не должны принимать в законодательном порядке... Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", — сообщил Нетаньяху.
Лайф писал, что жители многих городов Израиля уже на протяжении нескольких месяцев выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие соответствующего закона.
ТАСС / ABIR SULTAN / POOL