В Кремле возмущены встречей Зеленского и Трюдо с 98-летним украинцем из СС "Галичина"
Песков уличил Канаду в неряшливом отношении к памяти из-за чествования эсэсовца
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © president.gov.ua
У преступлений нацистов нет срока давности, потеря памяти о них вызывает возмущение. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приглашение в Парламент Канады на встречу с Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо украинского нациста Ярослава Хунки, в прошлом служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина").
"Память в отношении нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться, здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к этой памяти, конечно, возмутительно", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что во многих странах Запада, в число которых попала и Канада, выросло поколение, не знающее, что случилось во время Второй мировой войны, и слабо представляющее себе угрозу фашизма. По мнению Пескова, такие обстоятельства создают благодатную почву для появления ростков фашизма, с последствиями этого в центре Европы — на Украине — сейчас борется в рамках СВО Российская Федерация.
Напомним, 22 сентября на торжественном заседании, приуроченном к визиту в страну Владимира Зеленского, парламентарии удостоили оваций нациста, представленного спикером как ветерана борьбы за независимость республики от России в годы Второй мировой войны. С приветствием к нему обратился и украинский лидер. После разгоревшегося скандала уже извинился спикер Палаты общин Канады Энтони Рота.