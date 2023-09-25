У преступлений нацистов нет срока давности, потеря памяти о них вызывает возмущение. Такое заявление сделал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приглашение в Парламент Канады на встречу с Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо украинского нациста Ярослава Хунки, в прошлом служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина").

"Память в отношении нацистов, сколько бы им лет ни было, должна храниться, здесь нет срока давности у этих преступлений. Подобное неряшливое отношение к этой памяти, конечно, возмутительно", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что во многих странах Запада, в число которых попала и Канада, выросло поколение, не знающее, что случилось во время Второй мировой войны, и слабо представляющее себе угрозу фашизма. По мнению Пескова, такие обстоятельства создают благодатную почву для появления ростков фашизма, с последствиями этого в центре Европы — на Украине — сейчас борется в рамках СВО Российская Федерация.