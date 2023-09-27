Трюдо включил в список пострадавших от нацистов геев, но "забыл" упомянуть народы СССР

"Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всём мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", — сказал Трюдо в разговоре с журналистами перед выступлением в парламенте.