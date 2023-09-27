Трюдо включил в список пострадавших от нацистов геев, но "забыл" упомянуть народы СССР
Премьер Трюдо назвал ошибкой чествование украинского нациста в Парламенте Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что скандал с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны не повлияет на продолжение поддержки Киева.
"Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всём мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", — сказал Трюдо в разговоре с журналистами перед выступлением в парламенте.
Он отметил, что от геноцида нацистов во время Второй мировой войны пострадали поляки, цыгане, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, инвалиды и "многие другие миллионы" людей. При этом, по словам Трюдо, произошедшим в Канаде скандалом якобы воспользовалась Россия, чтобы начать "ложную пропаганду того, за что борется Украина". Несмотря на это, как добавил премьер, Оттава продолжит помогать Киеву.
Как сообщал Лайф, в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина", после чего разразился скандал. Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, поэтому теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. К слову, Трюдо уже опомнился и назвал произошедшее "чудовищным надругательством над памятью пострадавших от нацизма". Правда, в тот момент, по всей видимости, канадского премьера это особо не волновало — он вместе со всеми чествовал украинского эсэсовца.
ТАСС / Zuma