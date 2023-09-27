В Кремле прокомментировали Лайфу извинения Трюдо за чествования нациста
Песков: Принесённые Трюдо извинения за чествования нациста можно приветствовать
То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны, можно только приветствовать. Об этом в беседе с Лайфом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что для принятия такого решения наверняка понадобилось ознакомление с дополнительными историческими справками", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что и молодому, и среднему поколению Канады представилась лишняя возможность узнать, как всё было на самом деле, и кто с кем воевал во время Второй Мировой Войны. По мнению пресс-секретаря главы государства, такой шаг со стороны Трюдо, является позитивным фактом.
Лайф напоминает: ранее в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунка (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина", после чего разразился скандал. Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и теперь Рота покидает пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. А МИД Германии осудил овации нацисту. Сам же Трюдо называл скандал с нацистом в парламенте "российской провокацией".
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