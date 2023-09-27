В Кремле прокомментировали Лайфу извинения Трюдо за чествования нациста

То, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны, можно только приветствовать. Об этом в беседе с Лайфом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что принесены извинения, можно только приветствовать. Главное, что для принятия такого решения наверняка понадобилось ознакомление с дополнительными историческими справками", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что и молодому, и среднему поколению Канады представилась лишняя возможность узнать, как всё было на самом деле, и кто с кем воевал во время Второй Мировой Войны. По мнению пресс-секретаря главы государства, такой шаг со стороны Трюдо, является позитивным фактом.