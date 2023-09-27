МИД Германии осудил овации нацисту в Парламенте Канады и оправдал своего посла в Оттаве

В Берлине выступили с осуждением инцидента с чествованием в Парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галичина", и назвали произошедшее неприемлемым. С таким заявлением выступил на брифинге в среду, 27 сентября, официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

Он уточнил, что посол Германии в Оттаве Сабина Спарвассер совместно с коллегами из стран G7 принимала участие в мероприятии и находилась на трибуне канадского парламента. Но она заранее не знала о том, что в заседании примет участие престарелый эсесовец.