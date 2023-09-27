МИД Германии осудил овации нацисту в Парламенте Канады и оправдал своего посла в Оттаве
Спикер МИД ФРГ Вагнер: Чествование в Парламенте Канады члена СС неприемлемо
В Берлине выступили с осуждением инцидента с чествованием в Парламенте Канады нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС "Галичина", и назвали произошедшее неприемлемым. С таким заявлением выступил на брифинге в среду, 27 сентября, официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.
Он уточнил, что посол Германии в Оттаве Сабина Спарвассер совместно с коллегами из стран G7 принимала участие в мероприятии и находилась на трибуне канадского парламента. Но она заранее не знала о том, что в заседании примет участие престарелый эсесовец.
"Я могу ещё раз сказать, что присутствовавшим не было известно, что делал этот человек во время Второй мировой войны", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства Германии.
Ранее Лайф писал, что 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда также был приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия потребовала объяснений. В ООН тоже осудили канадские власти. А в Польше задумались об экстрадиции нациста для предания суду.
YouTube / CTV News