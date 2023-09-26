Польша думает об экстрадиции 98-летнего бойца СС "Галичина" из Канады ради трибунала

Польша должна добиться от Канады экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), которому рукоплескали в канадском Парламенте. Об этом сказал министр образования страны Пшемыслав Чарнек.

Он уже отправил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, текст которого опубликовал в "Твиттере". Политик попросил в срочном порядке поднять архивные документы, чтобы установить, был ли лично замешан Хунк в расправах над поляками. Наличие таких следственных документов станет основанием для экстрадиции нациста для дальнейшего суда.