Польша думает об экстрадиции 98-летнего бойца СС "Галичина" из Канады ради трибунала
Министр образования Польши призвал к экстрадиции нациста СС "Галичина" из Канады
Польша должна добиться от Канады экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), которому рукоплескали в канадском Парламенте. Об этом сказал министр образования страны Пшемыслав Чарнек.
Он уже отправил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, текст которого опубликовал в "Твиттере". Политик попросил в срочном порядке поднять архивные документы, чтобы установить, был ли лично замешан Хунк в расправах над поляками. Наличие таких следственных документов станет основанием для экстрадиции нациста для дальнейшего суда.
"Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунк в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения", — указано в тексте письма.
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Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда был также приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. В ООН тоже осудили чествование нациста. А в МИД РФ пообещали не оставлять инцидент без ответа.
Twitter / @Chronology22