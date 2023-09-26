МИД обещал не оставлять безнаказанным шабаш с овациями Зеленского и Трюдо нацисту СС "Галичина"
МИД РФ: На враждебные действия Канады в отношении России будет дан ответ
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © president.gov.ua
Москва не оставит без ответа недружественные действия Канады в отношении России, в том числе расширение санкционных списков и циничное надругательство над памятью жертв нацизма. Об этом сказано в заявлении МИД РФ по поводу чествования нациста из дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады.
"Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США, постоянно расширяя национальный стоп-лист за счёт политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", — говорится в публикации министерства.
Также в сообщении МИД указано, что публичные почести возданные 98-летнему бандеровцу Ярославу Хунке проливают свет на характер правящего режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В министерстве обещали, что Россия не станет мириться с заигрываниями канадских либералов с нацизмом. В вопросе российско-канадских отношений, переживающих сильнейший кризис из-за действий Оттавы, будут приняты необходимые меры.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где также был замечен бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Помимо Зеленского, его гордо поприветствовали канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако несмотря на это Россия потребовала объяснений, а Польша — извинений. Кстати, и ООН заняла сторону Москвы после скандала с овациями нацисту СС "Галичина".