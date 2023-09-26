МИД обещал не оставлять безнаказанным шабаш с овациями Зеленского и Трюдо нацисту СС "Галичина"

Москва не оставит без ответа недружественные действия Канады в отношении России, в том числе расширение санкционных списков и циничное надругательство над памятью жертв нацизма. Об этом сказано в заявлении МИД РФ по поводу чествования нациста из дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады.

"Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США, постоянно расширяя национальный стоп-лист за счёт политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", — говорится в публикации министерства.