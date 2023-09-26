Польша потребовала уволить спикера Палаты общин Канады из-за случая с эсэсовцем

"Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты", — приводит его слова агентство РАР .

Польский дипломат напомнил, что солдаты Waffen-SS принадлежали к самым преступным немецким частям и совершали жуткие расправы, варварства и массовые военные преступления, в частности, против поляков и евреев. Поэтому, по словам Мулярчика, отсутствие осуждения и их прославление является большой компрометацией.