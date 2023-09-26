Польша потребовала уволить спикера Палаты общин Канады из-за случая с эсэсовцем
Замглавы Польши Аркадиуш Мулярчик потребовал отставки спикера Палаты общин Канады Энтони Рота после скандала с чествованием бывшего эсэсовца.
"Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты", — приводит его слова агентство РАР.
Польский дипломат напомнил, что солдаты Waffen-SS принадлежали к самым преступным немецким частям и совершали жуткие расправы, варварства и массовые военные преступления, в частности, против поляков и евреев. Поэтому, по словам Мулярчика, отсутствие осуждения и их прославление является большой компрометацией.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где также был замечен бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунка. Помимо Зеленского, его гордо поприветствовали канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако несмотря на это Россия потребовала объяснений, а Польша — извинений. Кстати, и ООН заняла сторону Москвы после скандала с овациями нацисту СС "Галичина".
Youtube / CBC News