Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 08:22

Польша потребовала уволить спикера Палаты общин Канады из-за случая с эсэсовцем

Замглавы Польши Аркадиуш Мулярчик потребовал отставки спикера Палаты общин Канады Энтони Рота после скандала с чествованием бывшего эсэсовца.

"Это большая компрометация спикера Палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории. И я считаю, что при такой большой компрометации должна наступить отставка с поста спикера Палаты", — приводит его слова агентство РАР.

Польский дипломат напомнил, что солдаты Waffen-SS принадлежали к самым преступным немецким частям и совершали жуткие расправы, варварства и массовые военные преступления, в частности, против поляков и евреев. Поэтому, по словам Мулярчика, отсутствие осуждения и их прославление является большой компрометацией.

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где также был замечен бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунка. Помимо Зеленского, его гордо поприветствовали канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако несмотря на это Россия потребовала объяснений, а Польша — извинений. Кстати, и ООН заняла сторону Москвы после скандала с овациями нацисту СС "Галичина".

Обложка ©

Youtube / CBC News

Николь Вербер
  • Новости
  • Польша
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров