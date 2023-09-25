ООН заняла сторону России после скандала с овациями Зеленского и Трюдо нацисту СС "Галичина"

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался о приветствии Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо ветерана дивизии СС "Галичина" ("Галиция") Ярослава Хунка (Гунько) в канадском парламенте, подчеркнув, что организация выступает против любых почестей нацистам.

"Насколько я знаю, спикер канадского парламента уже принёс извинения за приглашение этого человека. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сообщил Дюжаррик на брифинге.