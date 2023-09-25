ООН заняла сторону России после скандала с овациями Зеленского и Трюдо нацисту СС "Галичина"
ООН осудила чествование нацистов после скандала с эсэсовцем в парламенте Канады
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался о приветствии Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо ветерана дивизии СС "Галичина" ("Галиция") Ярослава Хунка (Гунько) в канадском парламенте, подчеркнув, что организация выступает против любых почестей нацистам.
"Насколько я знаю, спикер канадского парламента уже принёс извинения за приглашение этого человека. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — сообщил Дюжаррик на брифинге.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Хунк (прежняя фамилия — Гунько) — бывший член дивизии СС "Галичина". Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунка. И всё же Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.
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