Слуцкий хочет заручиться поддержкой парламентов мира и поднять в ООН скандал с нацистом СС "Галичина"

Новейшая история со времён Второй войны ещё не знала случаев, когда нацист был приглашён в парламент и срывал овации. Об этом в беседе с корреспондентом Лайфа заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя скандал с 98-летним ветераном СС "Галичина" Ярославом Хунком (Гунько) в Канаде.

Слуцкий назвал овации эсэсовцу в Парламенте Канады оскорблением исторической памяти. Видео © Dumatv

Депутат обратил внимание на то, что спустя 70 лет после войны нациста, участвовавшего в массовых убийствах в Катыни, приветствуют рукоплесканиями. Некоторые из скандального действа в Парламенте Канады вскоре трусливо извинились, но это мало что меняет. Истинные симпатии властей Канады, поддерживаемые также Вашингтоном и Брюсселем, стали очевидны. Единственное, что подтолкнуло канадское правительство попытаться спасти "лицо", — мощная волна критики. Также глава ЛДПР подчеркнул, что Россия рассматривает произошедшее не как случайность, а как очередной акт переписывания и фальсификации истории в угоду политической конъюнктуре и неофашизму.

"Мы выражаем крайнее возмущение в связи с оскорблением исторической памяти. Сегодняшние канадские парламентарии — это потомки тех, кто ещё в 50-е годы дал убежище многим нацистам, тем, кто совершал чудовищные злодеяния во время Второй мировой войны", — напомнил Слуцкий с трибуны нижней палаты российского парламента.