Песков: Аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева
Нацистскую идеологию киевского режима подтверждают аплодисменты Владимира Зеленского бывшему члену дивизии СС "Галичина" в Парламенте Канады. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это не новость, это то, о чём мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, 22 сентября на торжественное заседание Парламента Канады в честь визита в страну Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Хунк (прежняя фамилия — Гунько), служивший в дивизии СС "Галичина". Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота принёс извинения, взяв всю ответственность за приглашение эсэсовца на себя. Более того, стало известно, что после случившегося он покидает свой пост. И всё же Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.
t.me / V_Zelenskiy_official