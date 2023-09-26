Спикер Парламента Канады уходит с поста из-за скандала с нацистом СС "Галичина"
Спикер Парламента Канады Энтони Рота. Фото © Getty Images / Olsi Shehu / Anadolu Agency
Спикер Парламента Канады Энтони Рота покидает пост из-за скандала с приглашением 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько) на встречу с Владимиром Зеленским и премьер-министром Джастином Трюдо.
"С тяжёлым сердцем сообщаю Парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин", — объявил он во время выступления в Парламенте и добавил, что официально покинет должность уже 27 сентября.
Рота ещё раз повторил, что сожалеет о решении пригласить в Парламент 98-летнего украинского нациста. Он признал, что "публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах". Он добавил, что берёт на себя всю ответственность за свои действия.
Напомним, 22 сентября Зеленский посетил Парламент Канады, куда был также приглашён Хунка. Нациста приветствовали стоя. После скандала Рота извинился, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунки. Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. В ООН тоже осудили чествование нациста. А в МИД РФ пообещали не оставлять инцидент без ответа. Сегодня министр образования Польши заявил, что Варшава должна добиться от Оттавы экстрадиции бывшего члена дивизии СС.