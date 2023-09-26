Спикер Парламента Канады уходит с поста из-за скандала с нацистом СС "Галичина"

"С тяжёлым сердцем сообщаю Парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин", — объявил он во время выступления в Парламенте и добавил, что официально покинет должность уже 27 сентября.

Рота ещё раз повторил, что сожалеет о решении пригласить в Парламент 98-летнего украинского нациста. Он признал, что "публичное чествование эсэсовца причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах". Он добавил, что берёт на себя всю ответственность за свои действия.