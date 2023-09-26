"Дадут спокойно умереть": В Канаде не верят в выдачу Польше 98-летнего украинца из СС "Галичина"

Оттава не станет выдавать 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), если Варшава решит потребовать его экстрадиции. Об этом рассказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я считаю, что Канада его не выдаст. Случай с нацистом Оберлендером это доказывает. Даже если Канада получит соответствующий запрос от Польши, то намеренно будет затягивать процесс, чтобы дать нацисту спокойно умереть", — сказал Мицнер.