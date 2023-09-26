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26 сентября, 17:59

"Дадут спокойно умереть": В Канаде не верят в выдачу Польше 98-летнего украинца из СС "Галичина"

Общественник Мицнер: Оттава не пойдёт на выдачу нациста Хунка по запросу Варшавы

<p>98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Фото © ТАСС / AP / Patrick Doyle</p>

98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Фото © ТАСС / AP / Patrick Doyle

Оттава не станет выдавать 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), если Варшава решит потребовать его экстрадиции. Об этом рассказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я считаю, что Канада его не выдаст. Случай с нацистом Оберлендером это доказывает. Даже если Канада получит соответствующий запрос от Польши, то намеренно будет затягивать процесс, чтобы дать нацисту спокойно умереть", сказал Мицнер.

Он считает, что Польша стала инициатором очень важного процесса, который обязательно нужно продолжать. Возможно, в будущем и Россия получит основания запросить у Оттавы экстрадицию Хунка, если обнаружит в его биографии соответствующие этому запросу факты.

Россия направила Канаде ноту протеста из-за оваций нацисту в парламенте

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Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда был также приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. В ООН тоже осудили чествование нациста. А в МИД РФ пообещали не оставлять инцидент без ответа. А сегодня министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава должна добиться от Оттавы экстрадиции бывшего члена дивизии СС.

Юрий Лысенко
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