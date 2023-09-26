"Дадут спокойно умереть": В Канаде не верят в выдачу Польше 98-летнего украинца из СС "Галичина"
Общественник Мицнер: Оттава не пойдёт на выдачу нациста Хунка по запросу Варшавы
98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Фото © ТАСС / AP / Patrick Doyle
Оттава не станет выдавать 98-летнего нациста из дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), если Варшава решит потребовать его экстрадиции. Об этом рассказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Я считаю, что Канада его не выдаст. Случай с нацистом Оберлендером это доказывает. Даже если Канада получит соответствующий запрос от Польши, то намеренно будет затягивать процесс, чтобы дать нацисту спокойно умереть", — сказал Мицнер.
Он считает, что Польша стала инициатором очень важного процесса, который обязательно нужно продолжать. Возможно, в будущем и Россия получит основания запросить у Оттавы экстрадицию Хунка, если обнаружит в его биографии соответствующие этому запросу факты.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда был также приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Его стоя поприветствовали Зеленский, канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за произошедшее, сказав, что якобы не знал всех деталей биографии Хунка. Однако Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. В ООН тоже осудили чествование нациста. А в МИД РФ пообещали не оставлять инцидент без ответа. А сегодня министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава должна добиться от Оттавы экстрадиции бывшего члена дивизии СС.