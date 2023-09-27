Во Франции возмущены чествованием Зеленским и Трюдо украинского эсэсовца

После чествования украинского эсэсовца в Парламенте Канады поддержку Украины следует прекратить. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Эти двое (Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. Лайфа) совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС в канадском парламенте! <...> Теперь они пытаются сделать вид, что не знали", — написал политик в соцсети X (Twitter).