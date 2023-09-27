Во Франции возмущены чествованием Зеленским и Трюдо украинского эсэсовца
Филиппо призвал прекратить поддержку Киева из-за скандала с эсэсовцем в Канаде
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Обложка © AP / ТАСС / Sean Kilpatrick
После чествования украинского эсэсовца в Парламенте Канады поддержку Украины следует прекратить. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Эти двое (Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Прим. Лайфа) совсем недавно чествовали бывшего военнослужащего Ваффен-СС в канадском парламенте! <...> Теперь они пытаются сделать вид, что не знали", — написал политик в соцсети X (Twitter).
По мнению Филиппо, нужно перестать мириться с ложью и прекратить "поддерживать нацистские бесчинства киевского режима". Он призывает больше не финансировать "этот ужас" и скорее начать работать во имя мира.
Напомним, 22 сентября на торжественное заседание Парламента Канады в честь визита в страну Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Хунка (прежняя фамилия — Гунька), служивший в дивизии СС "Галичина". Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота принёс извинения, взяв всю ответственность за приглашение эсэсовца на себя. Более того, стало известно, что после случившегося он покидает свой пост. И всё же Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.