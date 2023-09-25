Появилось фото из "героического" прошлого нациста СС "Галичина", которому рукоплескали в Канаде
Мединский показал архивное фото нациста СС "Галичина", засветившегося в Канаде
98-летний украинский националист Ярослав Хунка, которого приветствовал Зеленский, выступая в Парламенте Канады. Фото © X / @Chronology22
Председатель Российского военно-исторического общества, руководитель Межведомственной комиссии по просвещению Владимир Мединский опубликовал архивное фото бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка (Гунько), которому рукоплескали Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены парламента страны.
Ярослав Гунько. Фото © t.me / Владимир Мединский
"Этот хлопчик в мундире СС и есть Ярослав Гунько, которому Парламент Канады устроил стоячую овацию. Идейный гражданин. Почему вступил в СС? Сам сказал: "Думка про поворот тих звірів у людській подобі з червоною зіркою на лобі стала реальною". "Зирка" — "звезда", остальное понятно без перевода", — написал Мединский в телеграм-канале.
Он напомнил, что Гунько причастен не только к убийствам советских граждан, но и к расправам над поляками. Так, в 1944 году в Гуте Пеняцкой эсэсовцы из "Галичины" заживо сожгли от 500 до 1000 жителей Польши. Мединский добавил, что остатки дивизии СС сдались англичанам в 1945 году, после чего многие обосновались в Канаде.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Хунк (прежняя фамилия — Гунько) — бывший член дивизии СС "Галичина". Зеленский, премьер-министр Джастин Трюдо и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение Хунка. И всё же Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.