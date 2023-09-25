Появилось фото из "героического" прошлого нациста СС "Галичина", которому рукоплескали в Канаде

"Этот хлопчик в мундире СС и есть Ярослав Гунько, которому Парламент Канады устроил стоячую овацию. Идейный гражданин. Почему вступил в СС? Сам сказал: "Думка про поворот тих звірів у людській подобі з червоною зіркою на лобі стала реальною". "Зирка" — "звезда", остальное понятно без перевода", — написал Мединский в телеграм-канале.

Он напомнил, что Гунько причастен не только к убийствам советских граждан, но и к расправам над поляками. Так, в 1944 году в Гуте Пеняцкой эсэсовцы из "Галичины" заживо сожгли от 500 до 1000 жителей Польши. Мединский добавил, что остатки дивизии СС сдались англичанам в 1945 году, после чего многие обосновались в Канаде.